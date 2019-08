Boca Juniors, De Rossi pronto ad esordire contro l'Almagro

Dopo averne conosciuto, vissuto e respirato la grande storia, Daniele De Rossi è finalmente pronto a scendere in campo indossando la sua nuova maglia del Boca Juniors. Come riferito da TNT Sports, infatti, l'ex capitano della Roma sarà titolare nella partita di domani (la notte tra mercoledì e giovedì in Italia, ndr) tra gli Xeneizes e l'Almagro, incontro valevole per i sedicesimi di finale della Coppa d'Argentina.