© foto di Marco Iorio/Image Sport

Non solo De Rossi. Anche Eduardo Salvio è a un passo dal Boca Juniors. A confermarlo il direttore sportivo del club, Nicolas Burdisso: "Se tutto va come deve andare, in settimana Salvio sarà nostro e sarà un rinforzo molto importante" ha dichiarato a Fox Sports. Classe 1990, il giocatore si dovrebbe trasferire in prestito.