Boca Juniors, per Tevez possibile un triste addio. Senza giocare l'ultima

Quello di Carlos Tevez al Boca Juniors potrebbe essere un triste addio. Perché sabato non ci sarà per la gara contro l'Argentinos Juniors e potrebbe così dire addio alla Bombonera senza giocare. A breve ci sarnano le elezioni, spiega Olè, e la sensazione è che i candidati non vorranno puntare sull'Apache come nome forte. Per questo è difficile pensare di vederlo in campo con gli Xeneizes nel 2020.