Boca Juniors, si sogna il ritorno di Banega: offerto un triennale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Boca Juniors sogna il ritorno di Ever Banega. Un mesetto fa circa, il presidente Angelici ha vuotato il sacco, svelando l’interesse per l’ex Inter. L’edizione odierna di El Desmarque informa che c’è già stata l’offerta: tre anni di contratto a cifre inferiori rispetto a quelle percepite in Andalusia. Ora sta a Banega decidere, consapevole del fatto che difficilmente Monchi gli rinnoverà il contratto, attualmente in scadenza a giugno 2020. Tornerà al Boca ad undici anni esatti dal suo addio?