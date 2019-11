Dopo 8 partite di assenza, si rivede Daniele De Rossi con la maglia del Boca Juniors. Il centrocampista italiano aveva giocato l'ultima partita di campionato lo scorso 1° settembre, in occasione del Superclasico contro il River Plate. Per lui gli ultimi 25 minuti della sfida contro l'Union de Santa Fe, partita vinta dal Boca Juniors per 2-0 che permette agli xeneizes di mantenere il comando della classifica. A fine partita De Rossi ha parlato anche del suo futuro: "Quando uno ha 36 anni ogni giorno è giorno di decisioni. Voglio capire come sto fisicamente. Oggi penso di stare molto bene, ma un mese fa avrei detto il contrario. Se sto bene, questo è un posto dove amo giocare. Non sto pensando di andare altrove o in un'altra squadra. Indossare questa maglia è un onore e voglio giocare ancora un po'. Sto bene qui e vorrei ringraziare il presidente e Nicolás Burdisso per avermi portato qui. Sarò grato a loro per tutta la mia vita perché mi piace ogni giorno stare qui al Boca".

