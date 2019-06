Brasile, Thiago Silva e Arthur lavorano a parte: in dubbio per l'Argentina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella notte italiana tra martedì e mercoledì il Brasile affronterà l'Argentina nella semifinale di Copa America e il commissario tecnico Tite spera di poter aver a disposizione qualche giocatore acciaccato. Nell'allenamento di ieri, il primo che porterà al Superclasico, Thiago Silva e Arthur hanno lavorato a parte per qualche problema fisico e secondo quanto riporta TyC Sports sono in dubbio per la gara contro l'Argentina anche se faranno di tutto per esserci.