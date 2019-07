© foto di Marco Frattino

Si spezza il sogno del Cile di conquistare la terza Copa America di fila, dopo quelle vinte - ai danni dell'Argentina - nel 2015 e nel 2016. A riemediare il pass per la finale è il Perù, che ha battuto i campioni in carica per 3-0 in semifinale. Ci va giù duro la stampa cilena con la selezione del ct Rueda, con Bio Bio Chile che scrive del "disastro di Porto Alegre e di un Cile opaco". "Eliminati da un Perù incontrollabile", titola La Nacion mentre La Tercera scrive che "il Perù mette fine al regno continentale della Roja". In campo per la finalissima, dunque, ci andranno il Brasile e i biancorossi.