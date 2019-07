Colombia, Tesillo shock: "Dopo il rigore sbagliato mi vogliono morto"

© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

Sono giorni difficili, difficilissimi per William Tesillo. Dopo l'errore decisivo dal dischetto nei quarti di finale di Copa América contro il Cile, il difensore colombiano e la sua famiglia avrebbero ricevuto infatti svariate minacce di morte. A confessarlo è stato lo stesso calciatore classe '90 del Santa Fe, come riporta tra gli altri El Tiempo: "Mi vogliono morto, sui social mi hanno scritto di tutto e io adesso ho paura. Sono arrivati a minacciare persino i nostri figli". Una brutta pagina che con lo sport non ha davvero niente a che vedere, con un precedente agghiacciante: l'assassinio del nazionale dei Cafeteros Andrés Escobar dopo l'autogol a USA 1994 contro gli Stati Uniti.