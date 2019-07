Copa America, all'Argentina il 3° posto: 2-1 al Cile! Messi espulso

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nella finalina per il terzo e il quarto posto di Copa America ha avuto la meglio l'Argentina che ha battuto 2-1 il Cile. La squadra di Scaloni è passata in vantaggio al 12' con la rete di Aguero e al 22' era già sul 2-0 grazie al primo gol ufficiale in nazionale di Paulo Dybala, alla prima da titolare nella competizione. Pochi minuti prima dell'intervallo però entrambe le squadre sono rimaste in dieci per le espulsioni di Gary Medel e Leo Messi protagonisti di un acceso battibecco e puniti dall'arbitro con la massima punizione. Nella ripresa il Cile ha accorciato le distanze con il rigore di Arturo Vidal ma l'Argentina ha conquistato la vittoria alla fine piazzandosi al terzo posto della Copa America.

COPA AMERICA - FINALE 3° e 4° POSTO

Argentina-Cile 2-1 (12' Aguero, 22' Dybala - 59' rig. Vidal)