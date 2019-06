Copa America, Paraguay ripreso: doppio vantaggio sul Qatar, 2-2 finale

© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

Si è conclusa da qualche istante la partita di Coppa America che vedeva contrapposte il Paraguay e il Qatar, special guest della competizione. Quando tutto sembrava propendere per una vittoria della selezione bianco-rossa sudamericana, arrivata al doppio vantaggio al 55' con i gol di Cardozo e Gonzalez, è emersa invece la voglia di far bene della compagine asiatica, che ha segnato due gol in undici minuti, grazie a Ali e Khoukhi, ed è riuscita ad acciuffare il risultato di 2-2 con il quale si è poi conclusa la partita. Un punto per uno, dunque.

Clicca sul link in calce per rileggere il live della partita!