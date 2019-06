Copa America, trionfa l'Albiceleste: in semifinale sarà Brasile-Argentina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La sfida che tutti aspettavano, la classica finale anticipata. L'Argentina, grazie alla vittoria contro il Venezuela, strappa il pass per le semifinali di Copa America, dove incontrerà i padroni di casa del Brasile. Un gol per tempo per la nazionale guidata da Scaloni: prima Lautaro Martinez, poi Giovani Lo Celso a chiudere la pratica. Nella notte il Cile sfiderà la Colombia, mentre domani sera alle ore 21:00 il quadro verrà completato da Uruguay-Perù.