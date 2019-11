Copa Libertadores, a Lima è stato di massima allerta per la finale

© foto di

Alto il livello di guardia a Lima, in vista della finale di Copa Libertadores in programma fra tre giorni e che vedrà opposte Flamengo e River Plate. Per l'occasione saranno impiegati circa 4mila poliziotti, elicotteri e droni. Il colonnello Herbert Ramos, capo della polizia a Lima, ha riferito che la polizia è in "massima allerta" e che la sicurezza per l'evento è totalmente garantita. La città è stata recentemente teatro di uno scontro a fuoco fra tifosi dell'Alianza e dell'Universitario che hanno provocato la morte di due ragazzi di 19 e 22 anni. Questo pochi giorni prima di vedersi assegnata la finale del torneo, originariamente prevista a Santiago del Cile.