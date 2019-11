Copa Libertadores, le formazioni di Flamengo-River: Gerson dal 1°

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questa sera, ore 21:00 italiane, Flamengo e River Plate scenderanno in campo per la finale di Copa Libertadores che si giocherà nell'Estadio Monumental di Lima. Nelle fila dei rossoneri, allenati da Jorge Jesus, c'è dal primo minuto l'ex di Roma e Fiorentina Gerson che formerà con William Arao la diga davanti a una difesa che vede in campo l'ex Atletico Filipe Luis e l'ex Genoa e Bayern Rafinha. In avanti Gabriel unica punta con Arrascaeta alle sue spalle. Gli argentini di Gallardo rispondono con un 4-4-2 che vede Ponzio e Palacio coppia centrale di centrocampo con Ignacio Fernandez e De La Cruz, calciatore nel mirino del Bologna, sugli esterni. In avanti Mattias Suarez e Borré. Queste le formazioni ufficiali:

Flamengo (4-2-3-1): Diego Alves; Rafinha, Pablo Marì, Rodrigo Caio, Filipe Luis; Willian Arao, Gerson; Everton Ribeiro, Arrascaeta; Bruno Henrique; Gabriel. Allenatore: Jorge Jesus

River Plate (4-4-2): Armani; Montiel, L. Martinez, Pinola, Casco; I. Fernandez, Ponzio, Palacios, De La Cruz; M. Suarez, Borré. Allenatore: Marcelo Gallardo