Adriano l'Imperatore fa ancora discutere. E secondo il giornale brasiliano Extra starebbe mettendo in vendita alcuni suoi beni per far fronte ad una serie di debiti. Secondo quanto si legge, Adriano ha viaggiato in Italia con la madre a dicembre per risolvere alcune pendenze legate ad immobili che aveva in Europa. I problemi col fisco lo avrebbero spinto alla vendita di una barca ma ad un valore più basso rispetto alle cifre di mercato. Adriano avrebbe messo in vendita anche la villa in cui abitava a Milano che prima era affittata. In Brasile l'ex attaccante ha presto il suo piccolo jet al cantante Alexandre Pires a causa dell'elevato costo di manutenzione del velivolo. Gli amici di Adriano sarebbero preoccupati per lo scenario attuale e temono che il futuro di Adriano possa essere simile ad ex giocatori che finirono in miseria come Garrincha. Dal canto suo Adriano ha postato nella sua pagina di Instagram un video in cui nega di essere in una cattiva situazione finanziaria.