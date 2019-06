Falcao difende Messi: "Ciò che fa non basta mai"

Radamel Falcao prende le difese di Leo Messi. Dopo il ko dell'Argentina contro la Colombia all'esordio in Copa América sono piovute critiche feroci nei confronti del numero 10 dell'albiceleste, reo di non aver mai vinto nulla con la Seleccion: "Se Messi fa un gol, gliene chiedono due. Se segna su punizione, diranno che la barriera non è stata messa correttamente. Se l'Argentina perde, si dirà che ècolpa sua. Questo è il prezzo che paga per essere il migliore al mondo".