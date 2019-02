Gabigol dopo l'esordio col Flamengo: "Felice dell'accoglienza"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabigol, attaccante di proprietà dell'Inter attualmente in prestito al Flamengo, ha parlato dopo l'esordio con la sua nuova squadra: "Ovviamente è un risultato ingiusto. Siamo stati molto superiori, non abbiamo concesso occasioni e abbiamo creato molto. Forse è mancata un po' di lucidità nell'ultimo passaggio, questa squadra non ha mai giocato insieme. Penso sia stata una buona partita. Ora abbiamo un classico contro il Botafogo, dobbiamo concentrarci sulla prossima partita. Sono felice dell'accoglienza. Ho provato a segnare, è mancata un po' di fortuna. A poco a poco si sta creando un buon feeling con i compagni. Mi stanno conoscendo e io sto conoscendo il loro calcio. Farò del mio meglio. Lo stato fisico non è ancora l'ideale, ma aver debuttato e giocato l'intera partita, creando occasioni e giocando bene, mi rende già molto felice. E' mancata la vittoria, ma la stagione è lunga e speriamo di avere successo alla fine". A riportarlo è FcInterNews.it.