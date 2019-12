Gabigol: "Non rimpiango le scelte fatte in passato"

© foto di Giacomo Iacobellis

Sulle pagine di A Bola troviamo una lunga intervista a Gabigol, attaccante del Flamengo ma di proprietà dell'Inter: "Jesus è uno dei grandi tecnici con cui ho lavorato. Ho lavorato con grandi nomi che mi hanno aiutato molto a plasmare la mia carriera, come atleta, come persona. Ma credo che lui mi abbia reinventato. Ora sono un altro giocatore: tecnicamente, fisicamente e anche tatticamente. Jesus mi ha dato una visione diversa di tutto. Sono così grato a lui, mi ha davvero cambiato la vita".

Gabigol prosegue: "Sono contento che accompagni il mio lavoro da un po' di tempo ormai. Ma non rimpiango le scelte che ho fatto, perché le ho fatte in maniera consapevole, insieme alla mia famiglia. Come ho detto in passato, alcune cose non sono andate come volevo negli ultimi anni, ma non mi sono mai arreso, non ho mai chinato la testa, perché sapevo che la svolta sarebbe arrivata. Jesus ha avuto molta fiducia, ha chiarito che credeva nel mio potenziale. Parliamo sempre, dal primo giorno. Questo è stato fondamentale per la mia crescita e insieme di quella di tutti i giocatori del nostro gruppo".