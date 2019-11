© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabigol, quando gioca nel suo Brasile, non è mai banale. L'attaccante brasiliano, al Flamengo in prestito dall'Inter, ha deciso la partita in casa del Gremio con il suo calcio di rigore, segnando il gol numero 22 nel club, andando così a superare Zico nella classifica all-time, prima però di farsi espellere con tanto di strascico polemico verso i tifosi di casa. Al termine della partita, l'ex interista ha polemizzato con la scelta arbitrale, parlando di "moda nell'espellere".

Queste invece le considerazioni di Jorge Jesus, il suo allenatore, nel post-partita: "Non posso ancora renderlo emotivamente un grande giocatore come lo è tatticamente e tecnicamente. Ha molti problemi emotivi, ma è giovane, ho il tempo di poterlo cambiare, credo. I migliori al mondo non hanno queste problematiche".