Godin in lacrime dopo il ko in Copa America: "Ci hanno annullato tre gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le lacrime per l'addio all'Atletico Madrid, anche quelle per l'eliminazione del suo Uruguay dalla Copa América. Il difensore Diego Godin ha commentato con grande amarezza la sconfitta arrivata ai rigori contro il Perù nei quarti di finale della kermesse in programma in Brasile: "Avevo molto entusiasmo e voglia di passare in semifinale, ma non ci siamo riusciti. Ci abbiamo provato, ci hanno annullato tre gol e alla fine è mancata la la forza per segnarne un altro. Ringrazio la gente per il sostegno che ci dà non solo ora, ma sempre. Sono orgoglioso dei miei compagni di squadra, abbiamo un gruppo spettacolare". Lo riporta Tenfield.com.