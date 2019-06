© foto di Federico De Luca

L'Argentina non brilla in Copa América e, nonostante il passaggio ai quarti di finale, piovono ancora critiche su critiche sul ct Lionel Scaloni. All'Albiceleste manca infatti un gioco brillante e convincente, ma la colpa - a detta del tecnico - è anche dei pessimi terreni di gioco degli impianti brasiliani: "Non si può giocare su un campo del genere - ha tuonato Scaloni in conferenza stampa dopo la vittoria di ieri contro il Qatar -. Mi hanno criticato dopo il debutto con la Colombia, dicendo che avevo semplicemente trovato una scusa, ma campi del genere non sono ammissibili".