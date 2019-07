Le pagelle del Cile - Arias sugli scudi, Vidal prova a riaprirla

Risultato finale: Argentina-Cile 2-1

Arias 6,5 - Messi gli scalda i guantoni ad inizio gara, prodigioso sia su Lo Celso che su Dybala, incolpevole sui gol realizzati dall’Argentina.

Medel 5,5 - Troppo nervoso questa sera, l’ex Inter non disputa una bella partita. Forse il rosso per la disputa con Messi poteva risolversi con un giallo.

Jara 5,5 - Partecipa alla bambola generale in occasione del vantaggio argentino, lasciato sul posto da Dybala con troppa facilità in occasione del raddoppio. Esce per un problema muscolare (Dal 50’ Maripan 6 - Gioca una frazione di gara senza eccessive sbavature).

Diaz 5,5 - Anche lui ha responsabilità sul primo gol dell’Argentina, gli attaccanti dell’Albiceleste gli creano tanti problemi.

Isla 5,5 - Alzato come quinto di centrocampo, prova a pungere senza successo. Non impeccabile neanche in difesa.

Aranguiz 6 - Cerca il suggerimento verso la punte senza però dare precisione ai suoi passaggi. Più deciso nella seconda frazione di gara (Dall’83’ Castillo sv)

Pulgar 5,5 - Pensa a protestare invece che posizionarsi sul pallone dopo aver compiuto il fallo su Messi e la Pulce lo punisce. Commette qualche leggerezza di troppo ma anche ottimi recuperi.

Vidal 6,5 - Pochi spunti degni di nota nel primo tempo, riapre però la sfida realizzando il rigore del 2-1.

Beausejour 6 - Il gol del vantaggio nasce dalla sua zona. Nel secondo tempo è più propositivo sulla sua fascia.

Vargas 5,5 - Si vede pochissimo in fase d’attacco, stretto nella morsa della difesa albiceleste. Qualche spunto in più nella seconda frazione di gara.

Sanchez sv - Poco più di un quarto d’ora in campo e poi è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare (Dal 19’ Fernandes 5,5 - Prova a far valere la sua velocità ma finisce a sbattere sul muro eretto dagli avversari).