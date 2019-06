Le pagelle del Cile - Pulgar ancora impeccabile. Jara, errore fatale

Risultato finale: Cile-Uruguay 0-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arias 6 - Un tiro, un gol subito. Non ha alcuna responsabilità sul colpo di testa decisivo di Cavani nel finale di partita, peccato dopo l'ottima prestazione del Cile. Si fa trovare pronto sulle uscite alte.

Medel 6 - Il leader carismatico della Roja, in difesa è sempre prezioso. Veste la fascia di capitano, segue a vista Cavani e lascia il campo nella ripresa per qualche piccola noia muscolare evitando problemi in vista dei quarti di finale. (Dal 55' Lichnovsky 6 - Non fa rimpiangere il compagno sostituito).

Jara 5 - Per quasi tutta la partita riesce a non demeritare da centrale difensivo, nel momento decisivo della sfida però sbanda. Errore in marcatura su Cavani che sigla la rete da tre punti dell'Uruguay. (Dal 90' Castillo sv).

Maripan 6 - In fase difensiva il Cile soffre pochissimo, merito soprattutto del pacchetto arretrato. Tra questi Maripan non delude, sempre attento in ogni discesa dell'Uruguay concedendo poco spazio ai due fenomeni della Celeste.

Paulo Diaz 6 - Meno al centro della manovra rispetto ai compagni di reparto, spinge poco lungo la corsia di destra. Nel secondo tempo prova a trovare spazio, con un colpo di testa stava per portare in vantaggio la Roja.

Aranguiz 6 - La prima ed unica occasione del primo tempo porta la sua firma, ottimo il suo destro che chiama alla grande respinta Muslera. Per il resto solito lavoro di frangiflutti in mezzo al campo.

Pulgar 7 - Non è più una sorpresa, è una conferma. Il centrocampista del Bologna conferma la grande crescita della seconda parte di stagione, impeccabile in mezzo al campo. Non sbaglia nulla in impostazione, dispensa palloni per i compagni.

Hernandez 5 - Dal centrocampista dell'Independiente ci si aspettava quel quid in più sul piano della qualità, avulso dal gioco della Roja. Prestazione anonima la sua nella zona mediana del campo.

Opazo 6 - Primo tempo superiore rispetto alla ripresa ma basta per strappare la sufficienza, alla decima presenza con la Roja non si fa cogliere impreparato. Spesso si lancia lungo l'out mancino in fase di possesso.

Sanchez 6,5 - Dopo Pulgar è sicuramente il migliore in campo della Roja, un giocatore praticamente rigenerato rispetto a quello ammirato al Manchester United. Si muove, lotta ed inventa.

Vargas 5,5 - L'ex attaccante del Napoli svaria molto su tutto il fronte offensivo, prova a raccogliere qualche pallone interessante di Sanchez ma finisce per sbattere sempre contro l'insuperabile Godin. (Dal 78' Fernandes sv).