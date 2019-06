Le pagelle del Paraguay - Fernandez non basta, male in due

Risultato finale: Colombia-Paraguay 1-0

Fernandez 7 - Più di un prodigio sulle offensive della Colombia, ma non basta a tenere a galla i suoi.

Piris 5.5 - Pochi tentativi di affondo sulla corsia destra, è spesso rintanato nella propria metà campo per dare aiuto ai centrali.

Gomez 6 - Mette la sua esperienza al servizio della squadra, prova a trascinare i compagni fino al triplice fischio.

Alonso 6 - Non ha particolari responsabilità nella sconfitta di questa sera.

Arzamendia 5.5 - Soffre le avanzate avversarie. Da quel versante arrivano spesso pericoli per il Paraguay.

Rojas R. 4.5 - Più di un pallone perso nella propria metà campo, uno davvero sanguinoso. Dal 63' Iturbe 5 - Sembrava potesse partire titolare, subentra nella ripresa senza rendersi pericoloso.

Sanchez 5 - L'unico sussulto è un tiro pessimo da distanza siderale che termina più vicino alla bandierina che al palo.

Gonzalez 4.5 - Torna a casa con la dose maggiore di rammarico rispetto ai compagni per la clamorosa occasione fallita ad inizio gara. Dall'82 Romero SV.

Almiron 5 - Ci si aspettava decisamente di più da lui in un match.

Rojas M. 5 - Poco incisivo in avanti, viene sostituito al giro di boa. Dal 46' Dominguez 5 - Il suo ingresso non porta gli effetti sperati.

Cardozo 5 - Si sacrifica molto in fase di non possesso, ma non viene assistito a dovere dai suoi compagni di squadra e a lungo andare scompare completamente dalla gara.