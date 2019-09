© foto di Federico De Luca

Diego Armando Maradona è vicino a diventare il nuovo allenatore del Gimnasia La Plata e nel suo staff tecnico voleva Gabriel Omar Batistuta, a cui ha inviato un messaggio per proporglielo. Tuttavia, tramite il suo account Twitter, il "Re Leone" ha dovuto respingere l'offerta a causa di un'operazione alla caviglia cui si sottoporrà a breve: "Voglio ringraziare Diego Maradona per l'offerta che stavo aspettando da molto tempo - ha scritto Bati -. Sfortunatamente il 17 settembre, a Basilea, ho programmato un intervento chirurgico per il posizionamento della protesi della caviglia che praticamente non mi permette di camminare. Ti auguro vivamente il meglio!!!".