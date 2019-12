© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mauricio Pochettino ha fatto visita al Newell's Old Boys, nel club dove è cresciuto, e ha riconosciuto ai microfoni di Fox Sports che gli piacerebbe allenare il club in futuro: "Tornare a casa mia dopo tanti anni è stato emozionante, sono felice per il riconoscimento delle persone e dei dirigenti. È bello tornare in un posto dove hai passato così tanti bei momenti. Era uno dei miei sogni diventare un giocatore di questo club. Spero che un giorno possa diventare il loro allenatore. A breve termine è difficile, ma a lungo termine ho l'idea di tornare. Allenare la nazionale argentina? Non ho avuto molto tempo per digerire quello che è successo una settimana fa con il mio esonero dal Tottenham, la mia prima decisione è stata quella di venire in Argentina per visitare la famiglia e gli amici, per incontrare persone dopo così tanto tempo. Devo tornare in Europa per prendere decisioni in base ai progetti che possono essere presentarmi, sono aperto ad ascoltare tutti".