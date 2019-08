© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Flamengo Rodolfo Landim ha parlato al portale Ferj confermando l'interesse del club brasiliano per Mario Balotelli: "Quando è arrivato Jorge Jesus ha chiesto un giocatore da area di rigore. E Balotelli è un grande giocatore. Quando Marcos Braz e Bruno Spindel sono stati in Europa hanno avuto un contatto con Balotelli, che da parte sua ha dimostrato interesse nel giocare col Flamengo. Ma per il momento non c'è stato niente di più. Ripeto, Balotelli è un grande giocatore ma ancora deve passare tanta acqua sotto il ponte".