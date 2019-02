© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Flamengo, Rodolfo Landim , ha parlato a proposito della tragedia dell'incendio del centro sportivo del club che ha causato dieci morti e feriti. "Siamo tutti senza parole, costernati. Questa è la peggior tragedia in 123 anni di storia del club. Cercheremo in tutti i modi di star vicini alle famiglie che hanno perso i loro cari. Stiamo collaborando con le autorità per appurare la causa di questo incendio. C'è in noi una tristezza enorme".