L'ex genoano Ricardo Centurion è tornato al centro dell'attenzione per un comportamento irriguardoso verso il suo allenatore al Racing Avellaneda. Nel momento in cui doveva entrare in campo dalla panchina, Centurion si è messo a discutere col tecnico Coudet e lo ha spintonato via con un braccio. Il calciatore, secondo quanto riporta Olè, era infastidito per dover entrare sul risultato di due a zero per gli avversari (il River Plate). Centurion è stato così sospeso: decisione del tecnico con l'appoggio del direttore Diego Milito e del presidente.