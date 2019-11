Jorge Sampaoli. Solo e soltanto Jorge Sampaoli. Il tecnico del Santos, spiega Ole, è l'unico voluto e desiderato da Diego Milito per la panchina del Racing de Avellaneda. Le parti si sono già viste in Brasile per una riunione durata oltre cinque ore. Il ds ha spiegato chiaramente che è pronto a fare per il tecnico uno sforzo economico importante per averlo dal 2020 ma che non avrà a disposizione grandi fondi per il mercato.