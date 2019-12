© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nei giorni scorsi era emersa la notizia che il futuro di Daniele De Rossi al Boca Juniors sarebbe dipeso dalla volontà di Juan Roman Riquelme, ex campione degli Xeneizes, pronto ad entrare nella dirigenza del club di Buenos Aires come vicepresidente qualora nelle elezioni per la presidenza dovesse vincere la lista legata a Ameal e Pergolini.

Nelle ultime ore Riquelme ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Boca e la sua visione del club, affrontando anche il tema legato all'ex capitano della Roma. "Non ho ancora avuto il piacere di incontrarlo - si legge su Olè -. L'ho affrontato come avversario con la sua Roma quando giocavo nel Villarreal. E' un grande giocatore e deve essere soddisfatto di giocare nel Boca Juniors".