L’ex stella del Brasile, oltre che di Barcellona e Milan, Rivaldo attraverso il proprio profilo Instagram ha tirato una bordata al ct Tite per la scelta di affidare la maglia numero 10 verdeoro a Lucas Paquetá del Milan: “Ho visto Brasile-Argentina e sono triste vedendo cosa è successo alla maglia numero 10 data a Paquetá. Quella maglia è conosciuta e rispettata in tutto il mondo e non deve andare in panchina o giocare solo metà gara. È conosciuta da tutti perché a indossarla sono stati Pelé, Rivelino, Zico, Rivaldo, Kaka, Ronaldinho e Neymar. - continua Rivaldo – Non biasimo il giocatore, ma Tite e il suo staff che conoscono il peso di quel numero. Non devono bruciare un ventiduenne che può avere un grande futuro. Va protetto come è stato protetto Rodrygo che sta facendo bene col Real Madrid".