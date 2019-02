© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con una foto con la maglia numero dieci, l'ex milanista Rivaldo era stato annunciato ieri come rinforzo del Chabab Mohammedia, club di terza divisione marocchina. L'idea della società era di dare all'ex attaccante una carica direttiva o addirittura la guida della squadra. Ma Rivaldo ha in realtà precisato che per ora non è disposto ad accettare nessuna proposta. "Ringrazio il presidente dello Sporting Club Chabab Mohammedia per la maglia e per l'invito ma ancora non sono allenatore. Chissà in futuro". Rivaldo è in questi giorni in Marocco per partecipare ad un evento. C'è anche chi ha ipotizzato che Rivaldo possa aver firmato un pre-accordo col club per guidare la squadra nella prossima stagione ma due sarebbero le condizioni: deve fare un corso per allenatori e il Chabab deve salire in seconda divisione.