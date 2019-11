'Bombonera', festa per ko River. E in campo si rivede De Rossi

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - BUENOS AIRES, 24 NOV - Tutti allo stadio con le maschere che riproducono il volto di Gabigol, preparate per l'occasione. E' successo a Buenos Aires, dove tanti tifosi del Boca Juniors accorsi oggi alla 'Bombonera' per la partita contro l'Union Santa Fè hanno voluto festeggiare la sconfitta del River Plate nella finale della Coppa Libertadores ieri a Lima contro il Flamengo, match deciso da una doppietta dell'attaccante ex Inter. Così tutti in maschera per ringraziare il n.9 brasiliano. Sul campo il Boca ha vinto per 2-0 con reti di Wanchope Abila e Mac Allister, quest'ultimo in campo fino al 20' st, quando è stato sostituito da Daniele De Rossi, applaudito al momento dell'ingresso in campo dal pubblico gialloblù di cui è uno dei beniamini. (ANSA).