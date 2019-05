Tragedia in Bolivia, arbitro muore nel corso della partita

Tragedia in Bolivia: l'arbitro Victor Hugo Hurtado è morto a 32 anni nel corso di una partita che stava dirigendo. Nel corso di Always Ready-Oriente Petrolero, campionato di massima divisione del paese sudamericano, giocata all'Estadio Municipal Villa Ingenio di La Paz, a un'altitudine di 4.150 metri sopra il livello del mare (stadio più alto del mondo) il fischietto ha subito un doppio arresto cardiocircolatorio. Hurtado si è improvvisamente accasciato al suolo e non sono bastati i tentativi di rianimazione e il traporto in ospedale. L'arbitro è deceduto poco prima dell'arrivo. La partita, per la cronaca, è stata completata dal quarto uomo.

#TRAGEDIA 📹 Muere árbitro en plena cancha Se desplomó en el césped al minuto 50 de juego... Víctor Hugo Hurtado tenía 32 años Se cree que fue debido a un infarto Ocurrió en Bolivia... pic.twitter.com/AaGTdy2XU8 — LUĮS ENRĮQUĘ ĄLFØNZØ (@LEAdeportes) 19 maggio 2019