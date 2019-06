© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A mezzanotte, ora italiana, l'Uruguay debutterà in Copa America contro l'Ecuador e il ct Oscar Washington Tabarez in conferenza stampa ha detto: "Non ha molto senso andare in giro a dire che vinceremo la Copa America quando ci sono sei partite da giocare, ma non sentiamo il peso delle 15 Coppe che abbiamo vinto (un record, ndr), sentiamo il desiderio di quelle 15 coppe già vinte. Portare l'Uruguay al concerto mondiale del calcio ci è costato molto con un grande lavoro nelle squadre giovanili. Con questa combinazione di esperienza e novità, come ogni squadra abbiamo le nostre aspettative, vedremo cosa avremo ottenuto e cosa non abbiamo ottenuto alla fine. Ci aspettiamo una gara difficile contro l'Ecuador che è una realtà del calcio sudamericano".