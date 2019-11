© foto di Federico De Luca

Un bel gol di Mauro Zarate, vecchia conoscenza del calcio italiano, non basta al Boca Juniors per avere ragione del Lanus. Grazie alle reti di Sand e Auzqui, la formazione granata batte gli Xeneizes. Con questo risultato, il Lanus sale a quota 22 punti in classifica, al secondo posto dietro il River Plate. Seconda sconfitta consecutiva per il Boca, privo di Daniele De Rossi non convocato per la trasferta.