Bepi Pillon: "Lazio, risultati meritati. Ascoli, che bellezza. Samp, con D'Angelo farai bene"

“La Lazio ha vinto meritatamente la partita. Il primo tempo biancoceleste è stato incerto, poi nella ripresa è entrata in campo con un altro piglio”. Così a TuttoMercatoWeb.com Bepi Pillon, allenatore, ex tra le altre di Ascoli e Pescara.

La squadra di Gattuso è la rivelazione del campionato.

“Direi proprio di sì. Sta facendo molto bene. Lo merita”.

Napoli-Roma 3-2. Come l'ha vista?

“È stata una bellissima partita che volevano vincere entrambe. Una partita bella da vedere”

In B brilla l'Ascoli.

“Mamma mia. Gioca benissimo a calcio, è una squadra che da del filo a torcere a tutti. Può ambire ad un bel traguardo finale. Se comincia a vincere anche le partite in trasferta vuol dire che il materiale c’è”.

A Catanzaro esonero per Gorgone. Arriva Mignani.

“Gli allenatori quando le cose non vanno bene sono i primi a pagare. Gorgone ne ha fatto le spese. Mignani potrebbe essere uno dei papabili”.

La Samp ha dato segni di vita.

“Segnali di ripresa. Con D’Angelo può fare bene. Ho visto una squadra diversa, più applicata. Intanto il pareggio è un risultato positivo.