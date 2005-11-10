Lo Spezia continua a vincere, nel Girone A c'è una lotta a tre fra Union Brescia, Trento e Cittadella, mentre il Potenza ha subito una sconfitta indolare, visto che le insegutrici faticano a tenere il passo della capolista. Su questi e altri temi legati alla Serie C, ai microfoni della radio ufficiale di TuttoMercatoWeb.com, è intervenuto Giuseppe Pillon.

Mister, partirei da quello che è successo nelle scorse settimane, un evento che ha catalizzato l'attenzione anche a livello internazionale sulla Serie C: il ritorno in campo di Ronaldinho con il Ravenna, nel derby contro il Forlì. Che idea si è fatto di questo romantico ritorno di Ronaldinho?



"È stato ovviamente una grande operazione di marketing per il Ravenna, ma soprattutto un bello spettacolo per la gente. Parliamo di un giocatore fortissimo, le sue qualità parlano per lui. È stato un calciatore straordinario e credo che abbia fatto una bella visita a Ravenna. Non so se tornerà a giocare ancora, non credo, però è stato sicuramente un bell'evento".

Il Ravenna ha vinto il derby e cerca di tenere il passo dello Spezia, che al momento ha quattro punti di vantaggio in classifica. È questa la sfida per il campionato? Il distacco dalle altre è ormai troppo ampio per pensare a un inserimento nella lotta al vertice? Il Pescara è terzo a 26 punti.

"Credo che saranno queste due squadre a giocarsi il campionato fino alla fine. Poi ci sono i playoff, quindi resta comunque una possibilità aperta per le altre. Il Pescara e le altre squadre hanno accumulato un po' di ritardo, ma penso che dovranno concentrarsi soprattutto sulla corsa playoff".

Quanto le piace lo Spezia? È una squadra giovane, guidata da un allenatore altrettanto giovane che lo scorso anno, in una stagione molto difficile anche fuori dal campo con il Siracusa, ha dimostrato di essere un grande tecnico. Parliamo naturalmente di Turati.

"Molto, molto. È una squadra ben organizzata, con una disciplina tattica e un'intensità davvero importanti. Lo sta dimostrando anche in questa stagione. Ha mantenuto una squadra forte, ma soprattutto è ben allenata. In un campionato come la Serie C, l'organizzazione di gioco e l'intensità che si riescono a mettere in campo fanno la differenza. Lo Spezia è una squadra che riesce a essere padrona del gioco e rappresenta un esempio sotto questo aspetto".

Mi sposto sul Girone A. In estate, dopo la conclusione dello scorso campionato, indicavamo il Brescia come la squadra da battere, forse destinata a disputare un torneo a parte, come avevano fatto Padova e Vicenza negli anni precedenti. La realtà è che il Girone A si sta rivelando molto equilibrato. Il Brescia è tornato primo dopo l'ultimo filotto di vittorie, con 34 punti, ma alle sue spalle c'è il Trento, ancora imbattuto a quota 33, mentre il Cittadella ha rallentato dopo un ottimo avvio.

"Sì, sono queste tre squadre che stanno dimostrando di meritare le prime posizioni. Il Trento è cresciuto molto, sia come società sia come squadra, e ha costruito un gruppo competitivo. Lo paragono al SudTirol. Sarà un avversario difficile per il Brescia, che rimane la squadra più titolata e quella che molti indicano come favorita per vincere il campionato. Ma Trento e Cittadella potranno darle molto fastidio".

Il Cittadella era partito fortissimo, arrivando ad avere anche otto punti di vantaggio qualche settimana fa, mentre adesso si ritrova terzo. È anche questo un indice dell'equilibrio che c'è in Serie C?

"Assolutamente. Tutte le partite sono difficili e bisogna affrontarle nel modo giusto. Per vincere il campionato serve continuità nei risultati, non bisogna mai mollare. Il Cittadella ha avuto qualche battuta d'arresto e probabilmente sta pagando anche la partenza molto veloce che aveva avuto inizialmente. Penso comunque che, insieme al Trento, sarà una squadra capace di dare filo da torcere al Brescia".

Le faccio un'ultima domanda sul Girone C. In testa c'è il Potenza, reduce da una sconfitta nell'ultimo turno, ma le inseguitrici non stanno correndo particolarmente. Il Potenza ha le carte in regola per restare al comando fino alla fine della stagione? E cosa pensa delle grandi che avrebbero dovuto recitare un ruolo da protagoniste, come Bari, Catania e Salernitana, tutte in difficoltà in questa prima parte di campionato?

"Il Potenza sta facendo il suo percorso e lo sta facendo bene. È una sorpresa, perché probabilmente nessuno si aspettava che partisse così forte. Il Bari e la Scafatese sono altre squadre che vedo nelle prime posizioni, mentre il Catania è in ritardo e lo stesso vale per la Salernitana. Sono società che ambiscono assolutamente a vincere il campionato, ma devono recuperare parecchi punti e non sarà semplice per loro".