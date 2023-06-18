Alessio Alaimo
Giornalista di TuttoMercatoWeb.com, è tra le firme del network specializzate in calciomercato, con particolare attenzione a indiscrezioni, trattative e retroscena del panorama italiano. Partecipa inoltre ai programmi e agli approfondimenti di TMW Radio.
notizie di Alessio Alaimo
00:26...con Dario Canovi
Ieri
domenica 3 maggio
00:12...con Fabio Lupo
sabato 2 maggio
venerdì 1 maggio
09:00Esclusiva TMWL’agente di Petriccione: “Stagione di alto livello, ai playoff il Catanzaro darà fastidio”
00:00...con Beppe Accardi
giovedì 30 aprile
mercoledì 29 aprile
martedì 28 aprile
lunedì 27 aprile
02:01...con Oscar Damiani
domenica 26 aprile
00:43...con Mario Aiello
sabato 25 aprile
venerdì 24 aprile
00:22...con Dario Canovi
giovedì 23 aprile
mercoledì 22 aprile
02:13…con Pasquale Marino
martedì 21 aprile
00:18...con Bepi Pillon
lunedì 20 aprile
domenica 19 aprile
sabato 18 aprile
venerdì 17 aprile
giovedì 16 aprile
16:12Esclusiva TMWBeretta ricorda Manninger: “Un professionista esemplare. Si faceva voler bene da tutti”
mercoledì 15 aprile
martedì 14 aprile
00:00...con Fabio Lupo
lunedì 13 aprile
08:49Makinwa e la comproprietà Lazio-Palermo a colpi di… rosario. Il racconto nel libro su Rino Foschi
00:00...con Dario Canovi
domenica 12 aprile
sabato 11 aprile
venerdì 10 aprile
00:00…con Massimo Drago
giovedì 9 aprile
00:00…con Beppe Accardi
mercoledì 8 aprile
martedì 7 aprile
lunedì 6 aprile
domenica 5 aprile
sabato 4 aprile
08:00Esclusiva TMWL'agente di Vignato: "Lui all'estero emblema del calcio italiano. Agenti e ds troppo vicini, così no...
venerdì 3 aprile
giovedì 2 aprile
mercoledì 1 aprile
11:40Esclusiva TMWAg. Jorginho: "Al prossimo Mondiale può aiutare, come Modric in Croazia. Italia, rialzati"
martedì 31 marzo
00:12…con Giuseppe Ursino
lunedì 30 marzo
domenica 29 marzo
sabato 28 marzo
venerdì 27 marzo
08:30Esclusiva TMWA.Canovi: “Italia al Mondiale non più un diritto acquisito. Ieri contava vincere, avanti così”
00:00...con Mauro Meluso
giovedì 26 marzo
00:00…con Andrea D’Amico
mercoledì 25 marzo
martedì 24 marzo
01:29...con Fabio Lupo
lunedì 23 marzo
domenica 22 marzo
11:20Da Trento ai colpi rosanero: Rino Foschi sbarca in libreria. Presentazione a Palermo il 24 marzo
01:12...con Dario Canovi
sabato 21 marzo
venerdì 20 marzo
giovedì 19 marzo
09:00Esclusiva TMWAndujar: “Napoli, tieniti stretto Conte. Monza, felice per Burdisso. A Catania esonero strano”
mercoledì 18 marzo
martedì 17 marzo
lunedì 16 marzo
domenica 15 marzo
sabato 14 marzo
00:00...con Michele Bon
venerdì 13 marzo
giovedì 12 marzo
09:00Esclusiva TMWGautieri: “Atalanta, il Bayern fa un altro sport. Crisi calcio italiano, ci sia meritocrazia”
00:00...con Luciano Moggi
mercoledì 11 marzo
martedì 10 marzo
lunedì 9 marzo
domenica 8 marzo
sabato 7 marzo
venerdì 6 marzo
giovedì 5 marzo
01:51...con Fabio Lupo
mercoledì 4 marzo
00:11…con Rolando Maran
martedì 3 marzo
lunedì 2 marzo
domenica 1 marzo
sabato 28 febbraio
venerdì 27 febbraio
00:00...con Franco Lerda
giovedì 26 febbraio
mercoledì 25 febbraio
martedì 24 febbraio
01:02…con Dario Canovi
lunedì 23 febbraio
domenica 22 febbraio
sabato 21 febbraio
venerdì 20 febbraio
00:11...con Oscar Damiani
giovedì 19 febbraio
Editoriale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
Ora in radio
09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30