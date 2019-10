...con Acquafresca

A tu per tu ...con Accardi 16.10 - “Cristiano Ronaldo e i 700 gol? Un bel traguardo, ma i numeri dicono che in Italia non rende come ha reso in Inghilterra e in Spagna”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Beppe Accardi. Cristiano Ronaldo segna. Ma lei non cambia idea... “No. Mica ha fatto più di trentasei... 16.10 - “Cristiano Ronaldo e i 700 gol? Un bel traguardo, ma i numeri dicono che in Italia non rende come ha reso in Inghilterra e in Spagna”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Beppe Accardi. Cristiano Ronaldo segna. Ma lei non cambia idea... “No. Mica ha fatto più di trentasei... A tu per tu ...con Joao Santos 15.10 - “Da quella partita contro la Svezia che non ha permesso all’Italia di andare al Mondiale ad oggi, Jorginho si è calato nella realtà della Nazionale e con Mancini c’è un grande feeling”. Così a TuttoMercatoWeb l'agente del centrocampista del Chelsea e della Nazionale Italiana Jorginho,... A tu per tu ...con Marchetti 14.10 - "Dovevamo assorbire il trauma dell'anno scorso. Quella finale contro il Verona ci ha fatto soffrire, non era facile smaltire l'essere arrivati a venti minuti dalla Serie A. In più giocare due partite con il mercato aperto non è stato positivo. Ma ora il Cittadella ha ritrovato i suoi... A tu per tu ...con Giaretta 13.10 - "L'allenatore ha dato le dimissioni, noi non lo avremmo cambiato. Andiamo avanti con il suo assistente, in futuro potrà essere un buonissimo allenatore. È la soluzione ideale". Così a TuttoMercatoWeb il ds del Cska Sofia, Cristiano Giaretta. Aveva contattato Cosmi? "No. Mai chiamato... A tu per tu ...con Dellas 12.10 - "L'allenatore ha deciso di stravolgere la squadra, non si sa come si presenterà. Non ci sono più speranze di andare avanti nella competizione e quindi il Ct vorrà provare delle novità". Così a TuttoMercatoWeb l'ex difensore della Roma, Traïanos Dellas sulla nazionale greca, che questa... A tu per tu ...con Stellone 11.10 - "I cambi in panchina? Ormai siamo abituati, in Italia dopo sei partite se non arrivano i risultati vieni messo sulla graticola. Non è giusto, ma è così. Bisognerebbe dare tempo, soprattutto quando c'è un allenatore nuovo". Così a TuttoMercatoWeb Roberto Stellone. Il Milan ha esonerato... A tu per tu ...con Ballardini 10.10 - "Troppe voci e qualche cambio di panchina in A? Ci può stare, se non c'è quella sintonia che va al di là dei risultati, di cambiare dopo sette partite. Non è solo un fatto di risultati, magari si è sbagliato qualcosa e quindi si prova a rimediare. Magari ad inizio anno c'è stata... A tu per tu ...con Bastianelli 09.10 - "Sono stati trattati argomenti interessanti, partecipare ad un momento di confronto é sempre importante". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Patrick Bastianelli a margine della Palermo Football Conference organizzata da Conference403. Panchine bollenti: il Milan ha esonerato... A tu per tu ...con Mangia 08.10 - "È stata una giornata di confronto, ho rivisto alcune persone e conosciuto meglio altre". Così a TuttoMercatoWeb l'ex allenatore del Craiova a margine del convegno Palermo Football Conference. Giro di panchine tra A e B: guarda con interesse? "Guardo perché bisogna sempre essere... A tu per tu ...con Donati 07.10 - Giulio Donati in attesa di una nuova collocazione. "Non mi era mai successo, è una sensazione particolare. Ma l'ultima cosa che voglio fare è mollare. Intanto mi alleno, in attesa di novità". Così a TuttoMercatoWeb l'ex difensore del Bayer Leverkusen, Giulio Donati. Eppure poteva...