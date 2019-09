...con Bonato

A tu per tu ...con Mandorlini 14.09 - “L’Inter ha condotto un mercato importante, le premesse per un bel campionato ci sono tutte. Il mercato e la partenza fanno ben sperare”. Così a TuttoMercatoWeb Andrea Mandorlini traccia un bilancio del mercato nerazzurro. Oggi la sfida all’Udinese, che ha tenuto De Paul. “L’Udinese... 14.09 - “L’Inter ha condotto un mercato importante, le premesse per un bel campionato ci sono tutte. Il mercato e la partenza fanno ben sperare”. Così a TuttoMercatoWeb Andrea Mandorlini traccia un bilancio del mercato nerazzurro. Oggi la sfida all’Udinese, che ha tenuto De Paul. “L’Udinese... A tu per tu ...con Caravello 13.09 - “È stato un mercato estivo con grande fermento, oltre le aspettative. Grandi movimenti, calciatori importanti che sono tornati nel nostro campionato. Bene cosi”. A TuttoMercatoWeb parla l’agente Danilo Caravello. L'intuizione di Cellino per il Brescia è Mario Balotelli. "Se è...

A tu per tu ...con Palermo 12.09 - "Quest'anno è stato un bel mercato, sono arrivati giocatori di spessore. L'Italia sta tornando ad avere il campionato più bello insieme a quello inglese. E se i calciatori del campionato inglese sono arrivati in Italia è un bel segnale". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato... A tu per tu ...con Vigorelli 11.09 - Grande protagonista sul calciomercato, chi lo conosce sa che non ama le interviste e apparire sui giornali in prima persona. Ogni tanto però Claudio Vigorelli fa un'eccezione, soprattutto quando si parla di un argomento che gli sta a cuore: Samuel Eto'o. "Quando si parla di Samuel...

A tu per tu ...con Galli 10.09 - "È stato un bel mercato, vivo ma molto lungo. Come al solito le cose si fanno gli ultimi giorni. Giampaolo dice che il mercato lungo è per i procuratori, non è così: si informi meglio prima di parlare". Cosi a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Beppe Galli. Al di la dei tempi,... A tu per tu ...con Canovi 09.09 - "Quello estivo è stato un mercato pirotecnico. Ci sono stati movimenti di giocatori importanti come Lukaku e non solo. E sta tornando centrale la figura dell'allenatore, guardate l'Inter". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Dario Canovi. Il Brescia ha riportato in Italia...

A tu per tu ...con Martorelli 08.09 - "Erano anni che non si vedeva un mercato così scoppiettante con arrivi di giocatori straordinari. Sono rientrati allenatori importanti come Conte e Sarri, il nostro calcio ha preso la giusta piega". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Giocondo Martorelli. Di chi il mercato...

A tu per tu ...con Cecere 07.09 - Giovani talenti crescono, in campo ma anche dietro la scrivania. L'agente Crescenzo Cecere è il nuovo che avanza, quest'estate infatti è stato uno dei protagonisti del calciomercato. Tante operazioni nel mercato appena trascorso hanno portato la sua firma. "Il mercato è stato molto... A tu per tu ...con Imborgia 06.09 - "È stato un mercato con grandi colpi, attivo, vivo. Per tanti club è stata una sessione intelligente, sono state messe in pratica delle idee. Abbiamo pescato tanto negli altri campionati, è tornato Balotelli, così come Llorente. Sono arrivati Ribery, Lukaku, Sánchez, Ramsey, Schone....

A tu per tu ...con Antonelli 05.09 - "È stato un bel mercato, interessante. Ci sono stati colpi veri fino all'ultimo, è stata una sessione viva, entusiasmante". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Stefano Antonelli. L'operazione migliore? "Credo che a fine anno porterà maggiori risultati l'affare Lukaku....