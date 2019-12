...con Cecere

“Radu, che crescita! Il prossimo anno tornerà all’Inter, se la giocherà con Handanovic. Puscas miglior giocatore di Romania, avanti così. Bruno Alves-Parma, trattiamo il rinnovo. Agoumé e Karamoh...”

“Radu? Il percorso di crescita è in linea con le aspettative di tutti, dopo questa stagione tornerà all’Inter e si giocherà il suo posto con Handanovic“. Così a TuttoMercatoWeb l’agente del portiere del Genoa, Crescenzo Cecere.

Al Genoa è cresciuto e si è imposto come uno dei portieri più importanti.

“È stata la scelta migliore, ha avuto la possibilità di crescere anche con qualche ingenuità dovuta all’iniziale inesperienza. È stato tante volte determinante, lo sarà ancora in futuro”.

Nel futuro Inter e Nazionale?

“Conte lo sta seguendo, poi c’è anche la Nazionale a cui pensa e dove spera di esordire dopo l’ottimo percorso con l’Under 21. E poi è arrivata la premiazione dalla Romania come miglior portiere, un riconoscimento che ci lusinga. L’Inter è una grandissima società con un grandissimo allenatore. Sta progettando il presente e anche il futuro. E con Radu c’è un progetto che va avanti da anni”.

Intanto è stato premiato Puscas come miglior giocatore della Romania.

“Viene da una settimana straordinaria. Ha fatto una tripletta contro il Wigan in cinque minuti entrando nella storia del Reading. Il giorno dopo è stato premiato come miglior giocatore della Romania. Veniva da una situazione difficile come quella di Palermo, la scelta di andare in Inghilterra si sta rivelando azzeccata perché sta segnando tanto. E la premiazione rafforza il suo valore. Mi dispiace non averlo potuto vedere in Italia, sarebbe stato utile anche in Serie A. Mai dire mai...”

A Parma brilla Bruno Alves. Arriverà il rinnovo?

“Una delle più grandi sorprese del campionato, non si direbbe che ha trentotto anni. Se guardiamo le statistiche è uno dei migliori difensori del campionato. La sua esperienza e la sua professionalità sono importanti per il Parma, si sente pronto per affrontare anche la prossima stagione. Stiamo discutendo il rinnovo, a Parma sta bene e credo che queste due stagioni siamo le migliori degli ultimi anni. Ha firmato in un Parma appena promosso, la situazione era ancora di incertezza e lui ha sposato il progetto, la società e il direttore Faggiano che ha avuto la lungimiranza di prenderlo”.

Karamoh?

“È un grandissimo giocatore e ha grandi qualità, forse uniche nel campionato italiano. Lo ha dimostrato anche contro l’Inter. Ci si aspettava all’inizio maggiore continuità ma con l’esplosione di Kulusevski e Gervinho oltreché l’infortunio ha avuto qualche problema. Quando tornerà sarà determinante per il Parma, darà una grande mano”.

Nerazzurri del futuro: Agoumé.

“Con l’assenza di tanti centrocampisti spero che gli venga dato un po’ di spazio. Sta crescendo giorno dopo giorno. Mi auguro di vederlo a breve in campo e sono sicuro di questo”.

Gravillon?

“Sta proseguendo un percorso di crescita insieme all’Inter. Ad Ascoli sta giocando da protagonista e cresce partita dopo partita. Ha gli occhi addosso da diversi club in A, ma vuole continuità per crescere. A fine anno vedremo con l’Inter”.

Il giovane da monitorare?

“André Lopes Silva del Parma. Attaccante classe 2003 del Parma, ne sentiremo parlare”.