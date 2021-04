...con Matteo Materazzi

“Superlega provocazione per avere più soldi: si ad un nuovo torneo ma A e Champions non si toccano. Radu? Parleremo con la Lazio. Caicedo top. Portanova? Spero trovi spazio. Il mercato...”

“La SuperLega? Credo sia stata una provocazione per ottenere più soldi dalla UEFA, il mondo del calcio ha risposto in modo duro e credo che nessuno dei fondatori si aspettasse una reazione del genere”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Matteo Materazzi.

Il format migliore qualora si facesse?

“Si potrebbe fare ma non può essere un campionato. Si potrebbe creare una sorta di Coppa Intercontinentale tra club europei. Magari a Dubai nel periodo invernale. Ma la Serie A e la Champions non si toccano. Siamo arrivati ad un punto dove i grandi club vogliono fare qualcosa di diverso. Però, perché precludere la possibilità di fare gli altri campionati?”.

Mercato: come sarà quello estivo?

“Va prima di tutto chiarita la situazione della Superlega, che può portare soldi ai vari club. Inciderà parecchio. Se Juventus, Inter e Milan dovessero fare anche la Superlega dovrebbero allestire un’ampia rosa di top player. Oggi comunque le società si stanno muovendo meglio rispetto a prima”.

Si aspetta grandi nomi?

“Ultimamente stanno arrivando. Datati, ma arrivano. Il livello si è alzato. Le squadre sono importanti, l’Inter è fortissima, così come la Juve o il Milan”.

L’Inter va verso lo Scudetto. È anche demerito della Juve?

“L’Inter è troppo forte anche mentalmente. Merito del suo allenatore. Per quanto riguarda la Juve non voglio dare colpe a Pirlo. Ma doveva succedere che un’altra squadra vincesse il campionato. L’Inter è quadrata, non ha difetti”.

Pirlo resterà anche il prossimo anno?

“Se gli dai fiducia il primo anno, il secondo anno potrà avere più esperienza. Sarebbe logico”.

Leí da poco è l’agente di Caicedo. Si muove il mercato?

“È un giocatore molto forte”.

E quindi?

“Anzi, fortissimo (sorride ndr)”.

Radu rinnoverà con la Lazio?

“Stiamo parlando. Ci siamo visti e ci rivedremo. È un giocatore che ha diverse richieste. Alla Lazio sta bene, ma dobbiamo vederci con la società e capire qual è il progetto”.

Portanova al Genoa fatica a trovare spazio...

“Speravo trovasse più spazio. Credo possa dare una mano al Genoa. Si sta allenando bene, ha la stima di società e allenatore. Mi auguro che possa dimostrare il suo valore in rossoblù”.

Kragl?

“Si sta sacrificando tanto perché gioca in un ruolo non suo, basso a sinistra. Sta cercando di fare il massimo per aiutare la squadra. Anche se mi dispiace vederlo in quella posizione”.

Quale futuro?

“Tornerà a Benevento e poi valuteremo con la società”.

In C brilla Marcone a Potenza.

“Sta facendo molto bene, dimostrandosi un portiere affidabile. Meriterebbe categorie superiori e mi auguro di contribuire affinché torni in Serie B”.

Maestrelli?

“Ha grandi qualità, è un difensore forte. Sentiremo parlare di lui. Mi ricorda mio fratello”.

Del Prete?

“È un giocatore d’esperienza, avrà sicuramente la possibilità di continuare a dare il suo contributo”.