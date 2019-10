...con Nani

A tu per tu ...con Liverani 20.10 - “Non possiamo sapere quale sarà l’idea del Milan con il nuovo allenatore, probabilmente cambierà lo spirito e i rossoneri avranno voglia di partire forte. Dovremo essere bravi”. Così a TuttoMercatoWeb l’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, in vista della partita di stasera dei giallorossi... 20.10 - “Non possiamo sapere quale sarà l’idea del Milan con il nuovo allenatore, probabilmente cambierà lo spirito e i rossoneri avranno voglia di partire forte. Dovremo essere bravi”. Così a TuttoMercatoWeb l’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, in vista della partita di stasera dei giallorossi... A tu per tu ...con Petkovic 19.10 - “Quest’anno la Serie A è più entusiasmante, occhio all’Inter: si è inserita nella corsa con Juve e Napoli, può fare bene”. A TuttoMercatoWeb parole firmate Vladimir Petkovic, commissario tecnico della Nazionale Svizzera. Juve sempre favorita? "Vincere aiuta a vincere. La Juve... A tu per tu ...con Lazaar 18.10 - "Nella vita bisogna fare delle scelte, quelle giuste". Idee chiare, tanta voglia di far bene e tornare alla ribalta. Achraf Lazaar sa quello che vuole e ha scelto Cosenza per rimettersi in discussione. L'esterno marocchino si racconta a TuttoMercatoWeb. Lazaar, dal campionato inglese... A tu per tu ...con Acquafresca 17.10 - "Ho avuto una possibilità importante in Arabia Saudita poi per via delle tempistiche e della complessità dei visti non se n'è fatto più nulla, ho preferito rimanere in Italia". A TuttoMercatoWeb parla Robert Acquafresca. L'ex attaccante del Cagliari, fresco di addio al Sion, scalpita... A tu per tu ...con Accardi 16.10 - "Cristiano Ronaldo e i 700 gol? Un bel traguardo, ma i numeri dicono che in Italia non rende come ha reso in Inghilterra e in Spagna". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Beppe Accardi. Cristiano Ronaldo segna. Ma lei non cambia idea... "No. Mica ha fatto più di trentasei... A tu per tu ...con Joao Santos 15.10 - "Da quella partita contro la Svezia che non ha permesso all'Italia di andare al Mondiale ad oggi, Jorginho si è calato nella realtà della Nazionale e con Mancini c'è un grande feeling". Così a TuttoMercatoWeb l'agente del centrocampista del Chelsea e della Nazionale Italiana Jorginho,... A tu per tu ...con Marchetti 14.10 - "Dovevamo assorbire il trauma dell'anno scorso. Quella finale contro il Verona ci ha fatto soffrire, non era facile smaltire l'essere arrivati a venti minuti dalla Serie A. In più giocare due partite con il mercato aperto non è stato positivo. Ma ora il Cittadella ha ritrovato i suoi... A tu per tu ...con Giaretta 13.10 - "L'allenatore ha dato le dimissioni, noi non lo avremmo cambiato. Andiamo avanti con il suo assistente, in futuro potrà essere un buonissimo allenatore. È la soluzione ideale". Così a TuttoMercatoWeb il ds del Cska Sofia, Cristiano Giaretta. Aveva contattato Cosmi? "No. Mai chiamato... A tu per tu ...con Dellas 12.10 - "L'allenatore ha deciso di stravolgere la squadra, non si sa come si presenterà. Non ci sono più speranze di andare avanti nella competizione e quindi il Ct vorrà provare delle novità". Così a TuttoMercatoWeb l'ex difensore della Roma, Traïanos Dellas sulla nazionale greca, che questa... A tu per tu ...con Stellone 11.10 - "I cambi in panchina? Ormai siamo abituati, in Italia dopo sei partite se non arrivano i risultati vieni messo sulla graticola. Non è giusto, ma è così. Bisognerebbe dare tempo, soprattutto quando c'è un allenatore nuovo". Così a TuttoMercatoWeb Roberto Stellone. Il Milan ha esonerato...