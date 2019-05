...con Ventura

“Roma, stasera è più importante per te. Petrachi giallorosso? Felice per lui. Torino, non torno da dirigente: ho ancora voglia di allenare. Champions, che spettacolo! Pellissier, in bocca al lupo...”

“La partita è importante solo per la Roma, per la Juve è solo per l’immagine, i bianconeri hanno vinto lo scudetto ma nel dna hanno massima serietà e se la giocheranno con tutte le loro forze. Le motivazioni fanno sempre la differenza”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex ct della Nazionale Italiana, Giampiero Ventura.

Ranieri qualche settimana fa aveva detto di essere pronto ad andare a prendere Conte. Giorni fa ha detto “magari andrò a prendere qualcun altro”. Insomma, non sarà lui l’allenatore della Roma...

“Sta facendo un buon finale, ma se continua a ripetere queste frasi sa che gli obiettivi della società sono differenti”

Conté ha rifiutato la Roma...

“I termini potrebbero essere fraintesi, di solito è la società che sceglie e non l’allenatore. Credo che Conte volesse dire che ha voglia di rientrare con la possibilità di giocarsi immediatamente vittorie di Coppa o Scudetto. La Roma ha iniziato un percorso con l’inserimento di tanti giovani e ha bisogno di tempo”.

Petrachi sempre più verso i giallorossi...

“Se va sono contento. Felice per lui. Roma è una piazza importante. Non facile ma importantissima. Sarebbe un’occasione per mettersi alla prova. A Torino ha iniziato con qualche difficoltà ma poi è stato un crescendo. Roma è una bella sfida... gli faccio un grande in bocca al lupo, rimane un amico, un mio ex calciatore ed ex direttore”.

Mister, davvero può tornare in granata da dirigente?

“Dopo l’ultima avventura, mi riferisco alla Nazionale e non al Chievo perché non la considero una vera e propria esperienza per quanto è durata, ho solo voglia di tornare in campo. Ho una voglia dentro enorme di tornare ad allenare”.

Che spettacolo in Champions...

“Il bello del calcio. La qualità folle di Messi nella partita d’andata e la determinazione folle del Liverpool in quella di ritorno. Il Tottenham ha fatto una grande impresa, l’Ajax ha dalla sua gioventù, voglia di fare calcio... ma hanno preso tre contropiede difficili da vedere. Al di là delle prestazioni dei singoli rimane una grandissima rimonta del Tottenham. Non si può pensare di perdere una finale di Champions in questa maniera. Le due partite sono state uno spot per il calcio mondiale”

Chi vincerà la Champions?

“Verrebbe da dire il Liverpool, ma dopo quest’anno ogni previsione può essere smentita in qualunque momento”.

Non vi siete lasciati benissimo... Pellissier si ritira. Il suo pensiero?

“Qui c’è un equivoco di fondo gigantesco. Con Pellissier mi sono lasciato benissimo. Si è sentito abbandonato, non voleva essere così. Credo che sia uno dei grandi, oggi parlano tutti di Quagliarella, ha fatto del calcio e della serietà il suo mantra, la sua vita. Credo che sia un momento triste per il calcio. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo. Non è paraculismo, è un ragazzo serio. Ha dato tutto per il Chievo. Sempre e solo per il Chievo. Va applaudito. E gli auguro un grande in bocca al lupo per il futuro fuori dal campo di calcio. Gli auguro di fare ciò che ha fatto”.