...con Vrenna

A tu per tu ...con Accardi 30.08 - “Icardi? Quando è iniziata la storia ho detto che se va via lo fa in prestito secco perché il rischio che corre una squadra mettendosi dentro anche Wanda Nara è grosso. Non si discute il valore ma tutto ciò che c’è intorno”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Beppe Accardi. Dove vede... 30.08 - “Icardi? Quando è iniziata la storia ho detto che se va via lo fa in prestito secco perché il rischio che corre una squadra mettendosi dentro anche Wanda Nara è grosso. Non si discute il valore ma tutto ciò che c’è intorno”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Beppe Accardi. Dove vede... A tu per tu ...con Tedesco 29.08 - “Abbiamo fatto un percorso importante in Europa con risultati prestigiosi. Siamo stati competitivi in campo europeo e vogliamo fare bene anche in campionato”. Così a TuttoMercatoWeb Giovanni Tedesco, allenatore dello Gzira ed ex centrocampista di - tra le altre - Palermo, Perugia... 29.08 - “Abbiamo fatto un percorso importante in Europa con risultati prestigiosi. Siamo stati competitivi in campo europeo e vogliamo fare bene anche in campionato”. Così a TuttoMercatoWeb Giovanni Tedesco, allenatore dello Gzira ed ex centrocampista di - tra le altre - Palermo, Perugia... A tu per tu ...con Lucescu 28.08 - “Per l’Inter buona la prima... ho visto invece un po’ in difficoltà sul piano del gioco la Juventus perché Sarri ha bisogno di tempo: i calciatori a volte non si adattano facilmente”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore di - tra le altre - Inter, Shakhtar Donetsk e della Nazionale... 28.08 - “Per l’Inter buona la prima... ho visto invece un po’ in difficoltà sul piano del gioco la Juventus perché Sarri ha bisogno di tempo: i calciatori a volte non si adattano facilmente”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore di - tra le altre - Inter, Shakhtar Donetsk e della Nazionale... A tu per tu ...con Berti 27.08 - “Tornare a Palermo è sempre una grande emozione, quando vedo il Barbera mi si accappona la pelle. Mi auguro che il Palermo torni quanto prima ad alti livelli”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex portiere rosanero Gianluca Berti, protagonista della partita tra il Palermo e gli ex. Serie... 27.08 - “Tornare a Palermo è sempre una grande emozione, quando vedo il Barbera mi si accappona la pelle. Mi auguro che il Palermo torni quanto prima ad alti livelli”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex portiere rosanero Gianluca Berti, protagonista della partita tra il Palermo e gli ex. Serie... A tu per tu ...con Meluso 26.08 - Una squadra costruita con intelligenza, tanta voglia di essere protagonisti con la spensieratezza che ha contraddistinto l’ambiente l’anno scorso e per il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso che ha il merito di aver costruito la squadra promossa in A, la consapevolezza di dover... 26.08 - Una squadra costruita con intelligenza, tanta voglia di essere protagonisti con la spensieratezza che ha contraddistinto l’ambiente l’anno scorso e per il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso che ha il merito di aver costruito la squadra promossa in A, la consapevolezza di dover... A tu per tu ...con Damiani 25.08 - “Il mercato sta tornando ai fasti di un tempo, questo è positivo per il nostro campionato e per il movimento. Speriamo ci siano altri trasferimenti importanti l’ultima settimana”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Oscar Damiani fotografa la sessione di calciomercato in corso. “È un... 25.08 - “Il mercato sta tornando ai fasti di un tempo, questo è positivo per il nostro campionato e per il movimento. Speriamo ci siano altri trasferimenti importanti l’ultima settimana”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Oscar Damiani fotografa la sessione di calciomercato in corso. “È un... A tu per tu ...con Lamouchi 24.08 - “Ribéry è un grande colpo. Abbiamo giocato insieme, farà bene alla Fiorentina e alla Fiorentina, ha ancora fame”. A TuttoMercatoWeb parole firmate Sabri Lamouchi, ex centrocampista - tra le altre - di Genoa, Parma e Inter e oggi allenatore del Nottingham Forest. Pronti via, Il... 24.08 - “Ribéry è un grande colpo. Abbiamo giocato insieme, farà bene alla Fiorentina e alla Fiorentina, ha ancora fame”. A TuttoMercatoWeb parole firmate Sabri Lamouchi, ex centrocampista - tra le altre - di Genoa, Parma e Inter e oggi allenatore del Nottingham Forest. Pronti via, Il... A tu per tu ...con Gemmi 23.08 - “C’è curiosità ma anche consapevolezza nei nostri mezzi e voglia di fare bene”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Pisa, Roberto Gemmi in vista della partita di questa sera che vedrà i toscani impegnati contro il Benevento. Anche per lei sarà la prima in B da direttore... 23.08 - “C’è curiosità ma anche consapevolezza nei nostri mezzi e voglia di fare bene”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Pisa, Roberto Gemmi in vista della partita di questa sera che vedrà i toscani impegnati contro il Benevento. Anche per lei sarà la prima in B da direttore... A tu per tu ...con Teti 22.08 - “Il risultato della prima contro l’Ajax è ottimo anche perché tiene aperta la gara di ritorno. Sarà difficile perché incontriamo una squadra ricca di talento. Faremo la nostra parte, con rispetto, coraggio e furore agonistico”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo dell’APOEL... 22.08 - “Il risultato della prima contro l’Ajax è ottimo anche perché tiene aperta la gara di ritorno. Sarà difficile perché incontriamo una squadra ricca di talento. Faremo la nostra parte, con rispetto, coraggio e furore agonistico”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo dell’APOEL... A tu per tu ...con Mazzotta 21.08 - Dove si è stati bene si torna sempre volentieri. Lo deve aver pensato anche Antonio Mazzotta, nuovo rinforzo del Crotone. Il terzino palermitano, svincolato dopo la radiazione del Palermo targato Arkus Network (con Fabrizio Lucchesi dg), ha ricevuto e valutato diverse proposte. In... 21.08 - Dove si è stati bene si torna sempre volentieri. Lo deve aver pensato anche Antonio Mazzotta, nuovo rinforzo del Crotone. Il terzino palermitano, svincolato dopo la radiazione del Palermo targato Arkus Network (con Fabrizio Lucchesi dg), ha ricevuto e valutato diverse proposte. In...