...con Vrenna

A tu per tu ...con Damiani 19.11 - "La lotta Scudetto è davvero bella, tra due squadre forti come Inter e Juve. I bianconeri non hanno brillato ma possono migliorare; i nerazzurri hanno un allenatore straordinario che sta dando una mentalità forte e vincente e soprattutto sa motivare l'ambiente". Così a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Mandorlini 18.11 - "La Nazionale? Bene che la qualificazione sia arrivata in anticipo, così c'è il tempo di inserire nuovi calciatori". Così a TuttoMercatoWeb Andrea Mandorlini approva il lavoro svolto dal ct Roberto Mancini in azzurro. Convocato Castrovilli, che lei conosce bene da Cremona. "Ha... A tu per tu ...con Rajkovic 17.11 - "Mi sto allenando con il Partizan Belgrado, voglio essere pronto per quando firmerò con una squadra". In piena forma e pronto a giocarsi le sue carte in un progetto a lui ideale, Slobodan Rajkovic è pronto a tornare protagonista. E parla a TuttoMercatoWeb. Con il Partizan si allena... Basta sbagliare una partita e sei risucchiato subito nella normalità. Guardiamo avanti con fiducia e umiltà, c'è da lavorare duro". Così a TuttoMercatoWeb l'allenatore della rivelazione Pordenone, Attilio Tesser. Classifica oltre... A tu per tu ...con Cosmi 15.11 - "L'Inter ha fatto un ottimo inizio di stagione, il Napoli è troppo lontano per poter sperare di recuperare. Ad oggi realmente bisogna riconoscere che l'unica antagonista della Juve sia l'Inter". Così a TuttoMercatoWeb Serse Cosmi fa le carte al campionato di Serie A. Scudetto:... A tu per tu ...con Di Campli 14.11 - "Orsolini in Nazionale? Mi rende orgoglioso, felice, per la fiducia che Riccardo e la famiglia hanno riposto in me". Così a TuttoMercatoWeb l'agente di Riccardo Orsolini, Donato Di Campli. Si aspetta di giocare in queste due partite, immagino. "Non ci aspettiamo niente. Ma mica... Bisogna riportare serenità nella quotidianità del gruppo e Ancelotti in questo è bravissimo. Se sarà affiancato nella maniera più collaborativa il Napoli potrà risollevarsi".... A tu per tu ...con Vagnati 12.11 - "Il pareggio di Udine ci ha fatto sbloccare lo zero per ciò che riguardava le partite in trasferta. Lo accogliamo in maniera positiva". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo della SPAL, Davide Vagnati. Immagino che le aspettative sulla classifica fossero diverse... "Le... A tu per tu ...con Terlizzi 11.11 - "Il momento delicato del Napoli? Io ho avuto un presidente tipo De Laurentiis, cioè Zamparini che metteva bocca su tutto. Così è sbagliato, il Napoli ha vissuto di entusiasmo. Ancelotti sta facendo un percorso importante. I giocatori lasciando il ritiro hanno fatto la scelta giusta.... A tu per tu ...con Amoruso 10.11 - "Sulla carta non c'è storia, in campionato la Juve è prima e il Milan in un momento così basso è difficile ricordarlo". Così a TuttoMercatoWeb l'ex attaccante della Juventus, Nicola Amoruso. Il Milan invece delude... "La squadra non è male, ma se non hai l'esperienza giusta fai...