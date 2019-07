17 luglio 1994, il Brasile vince la Coppa del Mondo in finale ai rigori contro l'Italia

© foto di Luigi Gasia

Il 17 luglio 1994 a Pasadena va in scena la finale dei Mondiali e l'Italia perde ai rigori contro il Brasile. Gli azzurri di Arrigo Sacchi erano arrivati in fondo alla competizione dopo una partenza complicata: terzi nel girone dietro Messico e Irlanda e davanti alla Norvegia a parità di punti ma con più gol segnati, i nostri furono ripescati ed eliminarono in sequenza Nigeria, Spagna e Bulgaria. Più semplice il cammino della Seleçao, trascinata dalla coppia d'attacco Romario-Bebeto e arrivata alla finale vincendo il proprio girone e superando Stati Uniti, Olanda e Svezia. Dopo l'operazione al menisco infortunato nel corso della seconda partita, Franco Baresi recuperò a tempo di record e fu titolare per la gara conclusiva. Sacchi poteva contare anche su Roberto Baggio, non al meglio dopo i problemi rimediati nel corso della partita contro la Bulgaria: si giocò in pieno giorno sotto un caldo infernale e un'umidità da record. Poche emozioni e partita che si trascinò fino ai calci di rigore sullo 0-0. E dagli undici metri per l'Italia sbagliarono Baresi, Massaro e Roberto Baggio, mentre i brasiliani fallirono solo la conclusione di Marcio Santos. A gioire furono sono i sudamericani, per la quarta volta campioni del mondo.