5 giugno 1968, l'Italia batte l'Urss con la monetina ed è finale agli Europei

Il 5 giugno 1968 l'Italia batte l'Urss grazie alla... monetina. La partita, semifinale dei campionati europei, si giocava al San Paolo di Napoli e la squadra di Valcareggi non riusciva a trovare lo spunto vincente contro una formazione molto chiusa e che non concedeva spazi. Ci provarono Rivera, Mazzola, Prati. Domenghini colpì un palo ma la partita non si sbloccò neanche dopo i tempi supplementari. Il regolamento non prevedeva che la gara si risolvesse ai calci di rigore ma che la finalista sarebbe stata decisa attraverso il lancio della monetina (un franco francese). Le operazioni si svolsero all'interno dello spogliatoio, alla presenza dei capitani delle due squadre. Se al primo lancio la monetina si incastrò in una mattonella, dopo il secondo Facchetti tornò in campo per esultare insieme ai suoi compagni. L'Italia era finale e avrebbe giocato contro la Jugoslavia, con cui avrebbe vinto al secondo tentativo (il match fu ripetuto dopo che la prima partita finì 1-1).