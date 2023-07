Dopo 8 anni Milinkovic-Savic va verso l'addio alla Lazio. Vuole andare in Arabia all'Al Hilal

"Lo stimolo sono solo i soldi". Claudio Lotito ha spiegato nel corso di una lunga intervista a Tag24 qual è la situazione di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo con un'offerta pronta dall'Arabia Saudita. "Non so se c’è l’offerta dall’Arabia, mi hanno detto che c’è e vale molto per il giocatore e meno per la società. Il giocatore ha chiesto di andare via dato che sono 8 anni che è alla Lazio. Non è un problema di rapporti con la società, è un problema di testa. Non era un problema di soldi con noi, voleva cambiare aria".

Lotito però non ha intenzione di fare molti sconti. "Fin quando sarà un tesserato della Lazio andrà in ritiro, quando non lo sarà più andrà dove avrà deciso. Io non ho parlato di un’offerta giusta, perché se aspettassimo quella giusta non lo cederemmo a quelle cifre. Ho preso un impegno con il ragazzo, che se fosse arrivata un’offerta normale minima per la Lazio poteva andare. L’offerta è più bassa di 50 milioni, un po’ di meno. Questo è un atto di fede che sto facendo nei confronti del calciatore per un impegno che ho assunto".

Così dopo otto anni Milinkovic-Savic saluterà probabilmente la Lazio. I capitolini però hanno messo nel mirino Piotr Zielinski come possibile sostituto: la richiesta è arrivata direttamente dal tecnico biancoceleste Maurizio Sarri.